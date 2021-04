Euronics non vuole fermarsi alle apparenze, ma punta fortissimo su una delle migliori soluzioni dell’ultimo periodo, sebbene risulti essere a tutti gli effetti limitata in determinati e specifici punti vendita sul territorio italiano (senza offrire la possibilità di un acquisto online).

Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto semplice, ma dovete ad ogni modo sapere che sarete costretti a recarvi personalmente in negozio, in particolar in un punto vendita di proprietà Euronics Bruno per completare l’acquisto. I prodotti sono come al solito venduti con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella stessa location di acquisto, e sopratutto sono disponibili in versione sbrandizzata.

Euronics: la spesa è ridottissima

La spesa da Euronics è davvero ridottissima sulla maggior parte dei prodotti appartenenti alla telefonia mobile, anche legati alla fascia alta. In particolare risulta essere possibile accedere ai vari Xiaomi Mi 11 a 899 euro, senza dimenticarsi ad ogni modo di Samsung Galaxy S21, disponibile a 879 euro, oppure i terminali Apple come iPhone 12 a 829 euro o iPhone 12 Mini in vendita a 779 euro.

Chiaramente sono stati integrati anche prodotti decisamente più economici, i quali rientrano tra Galaxy A32, disponibile a 279 euro, passando poi per Samsung Galaxy A52, acquistabile dagli utenti a 379 euro, per finire con Galaxy A42 a 499 euro o Galaxy A12 a 199 euro.

Tutti questi sconti sono riassunti appositamente per voi nelle pagine che potete trovare inserite direttamente nel nostro articolo, che vi aiuteranno a comprendere le potenzialità del volantino Euronics.