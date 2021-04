La famiglia iPhone SE è assente dalle scene da un po di tempo ma la situazione sembra destinata a cambiare molto presto. Il device Apple potrebbe fare presto il proprio ritorno in grande stile.

Stando alle ultime indiscrezioni, Apple sta lavorando ad una nuova generazione di iPhone SE che lascerà tutti a bocca aperta. Grazie alle informazione rilasciate da Ross Young, fondatore e analista di DisplaySearch, l’azienda di Cupertino sta lavorando per rendere il nuovo device unico nel suo genere.

Il primo riferimento che emerge dalle indiscrezioni di Ross Young è l’arrivo di un iPhone SE nel 2022. Questo device rappresenterà solo una versione aggiornata del device che tutti conosciamo. Non ci saranno cambiamenti di rilievo nel design e nelle funzionalità.

iPhone SE 2022 avrà lo stesso display da 4.7 pollici e come unica nuova feature il supporto alle reti 5G. Tuttavia, Apple potrebbe presentare un nuovo modello già nel 2023 e in questo caso si tratterà di una vera e propria rivoluzione.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021