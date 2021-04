Il volantino Expert pensato per il periodo corrente è veramente assurdo, garantisce al pubblico italiano la possibilità di godere di un omaggio incredibile, ed in parallelo di ottimi prezzi ridottissimi rispetto ai listini attualmente disponibili sul mercato.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi dati i pregressi della stessa azienda, è stata attivata indistintamente su tutto il territorio, con possibilità di acquisto in ogni singolo negozio, ed anche online sul sito aziendale. La spedizione, per un acquisto effettuato dal divano di casa, è prevista a pagamento, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta, o comunque dalla categoria merceologica coinvolta.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i migliori codici sconto Amazon e le occasioni più interessanti delle singole giornate.

Expert: i prezzi ed il regalo per gli utenti

Alla base del volantino Expert troviamo prima di tutto la possibilità di ricevere un omaggio veramente molto speciale, per ottenerlo non sarà necessario raggiungere un determinato livello di spesa o quant’altro, ma basterà scegliere uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati.

Fatto questo, gli addetti al punto vendita vi consegneranno la macchina per il caffè Borbone, del valore commerciale di circa 130 euro, con 130 cialde completamente gratis. La consegna sarà immediata, non sarà necessario compilare moduli o attendere la spedizione al domicilio.

Al netto di quanto scritto, all’interno della campagna promozionale si possono ugualmente trovare interessanti promozioni legate comunque ai prodotti della telefonia mobile di fascia medio-bassa, con prezzi che non superano i 400 euro. Se volete conoscerli in maniera dettagliata, dovete pensare di aprire le pagine che trovate elencate nell’articolo.