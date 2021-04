Il nuovo volantino lanciato da Coop e Ipercoop è assolutamente pazzesco, perché in grado di racchiudere al proprio interno un carnet di promozioni molto interessante, condito con prezzi sempre più bassi e convenienti tra cui è possibile scegliere.

La campagna promozionale risulta essere attiva per tutti fino al 3 aprile 2021, per acquisti effettuati perlopiù nei punti vendita, ma con qualche possibilità di godere degli stessi identici prezzi sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I vari prodotti che sarà possibile acquistare sono commercializzati con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata, i cui aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dai produttori e non da eventuali operatori telefonici.

Se volete scoprire subito i migliori codici sconto Amazon, dovete correre ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono da paura

Gli sconti lanciati da Coop e Ipercoop fanno veramente paura, sono il giusto compromesso che l’utente si aspetta di trovare presso un supermercato non votato integralmente alla rivendita di elettronica, ma ugualmente pronto a tutto pur di ritagliarsi un suo piccolo spazio in questo mondo.

Le occasioni migliori sono legate alla fascia media della telefonia, riguardando infatti Realme 7 Pro, disponibile a 289 euro, passando poi anche per Oppo Reno 4 a 349 euro, Samsung Galaxy A12 in vendita a 179 euro, oppure un più economico Oppo A73 da 19 euro e Oppo A15 da 129 euro.

Sono tutti dispositivi relativamente economici, ma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo; il volantino estende le disponibilità anche verso altre categorie e fasce, per questo motivo si consiglia al solito la visione delle pagine al completo.