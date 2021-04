Euronics sta provando in tutti i modi a mettere un freno all’incredibile crescita delle dirette rivali del settore, portando sul mercato campagne promozionali molto varie tra di loro, e condite con prezzi sempre più bassi. Dopo una soluzione disponibile globalmente, è arrivato il momento di tornare alle più classiche regionalizzazioni viste in passato.

Quanto andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, non risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, ma potrà essere sfruttato solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno, con acquisto fisico, non sul sito dell’azienda, effettuato entro la data limite del 14 aprile 2021.

Euronics: ecco quali sono i prodotti più scontati

All’interno del volantino Euronics è ad ogni modo possibile trovare un buonissimo carnet di sconti e di promozioni, sebbene comunque la fascia medio-bassa non sia così coinvolta, se non si guarda attentamente il cosiddetto “Speciale telefonia”.

I top di gamma disponibili da Euronics sono i soliti iPhone 12, in vendita al prezzo di partenza di 829 euro, passando anche per iPhone 12 Mini, la cui richiesta parte da 779 euro, senza dimenticarsi però dei modelli Android, come Xiaomi Mi 11, in vendita a 899 euro, oppure anche i Samsung Galaxy S21 (in tutte le varianti e modelli) appena lanciati sul mercato nazionale.

Chiaramente il volantino Euronics non si limita esclusivamente ai suddetti dispositivi, ma si estende anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti ed importanti. Il consiglio è quindi di aprire il prima possibile le pagine sottostanti per prendere visione degli sconti pensati appositamente per voi.