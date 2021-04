Un regalo incredibile attende tutti gli utenti che decideranno di completare l’acquisto di un prodotto da Expert, questo è in sintesi il volantino attivato dall’azienda nel periodo corrente, con il quale sarà facilissimo pensare di risparmiare il più possibile, senza dover minimamente rinunciare alla qualità dei prodotti.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, il cliente non dovrà seguire un iter particolarmente astruso o complicato, bensì dovrà semplicemente ricorrere all’acquisto di un elettrodomestico o di un televisore tra quelli effettivamente contrassegnati; una volta giunto in cassa riceverà in cambio la macchina da caffè Borbone, con 130 cialde incluse gratis, del valore commerciale complessivo di 129 euro.

Tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono in versione no brand, con aggiornamenti che verranno effettivamente rilasciati dai produttori e non dagli operatori telefonici.

Expert: tutte le offerte del nuovo volantino

Gli smartphone in promozione da expert rientrano a tutti gli effetti nella fascia media della telefonia mobile, qui gli utenti potranno mettere le mani su soluzioni del calibro di Huawei P40 5G, Motorola Moto G30, Vivo Y20s, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A32, Motorola Moto G9 Play, Realme 7 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S o anche Xiaomi Mi 10T.

Il volantino ovviamente non si limita esclusivamente ai suddetti modelli, ma si estende tranquillamente anche verso altre categorie merceologiche, nonché comunque differenti fasce di prezzo. Maggiori informazioni sono reperibili direttamente nelle pagine che trovate elencate nell’articolo.