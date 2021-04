Disney+ è in continua crescita da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello streaming on demand. Sempre nuovi film, serie TV e documentari arricchiscono il suo catalogo. Tante sono le news annunciate. Chi l’avrebbe mai detto che aprile 2021 sarebbe stato un mese top! Ecco tutte le novità in uscita.

Disney+ come per magia riempie aprile di titoli fantastici

Disney+ è la recente piattaforma che offre principalmente film, serie TV e documentari di propria produzione. Le sue sezioni sono dedicate a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e, in mercati selezionati, anche Star.

I suoi titoli si possono vedere seduti sul divano con tutta la famiglia e garantiscono sempre divertimento ed emozione. Ci sono due contenuti che spiccano sugli altri questo mese. Il primo è “Narciso Nero” e il secondo, che ha vinto il Leone D’Oro al Festival di Venezia, è “Nomadland“.

Comunque le sorprese non si fermano qui. Ecco tutto il catalogo Disney+ in arrivo durante il mese di aprile. Partiamo dalle serie TV in ordine di uscita originali e non:

Solar Opposites – 9 aprile;

Narciso Nero – 16 aprile;

Criminal Minds – 2 aprile;

Bob’s Burger – 9 aprile;

Fosse/Verdon – 16 aprile;

Grown-Ish – 23 aprile.

Ecco ora i film che saranno pubblicati su Disney+ durante tutto il mese di aprile:

Il padre della sposa – 2 aprile;

X-Files: Voglio crederci – 16 aprile;

La forma dell’acqua – 23 aprile;

Signs – 23 aprile;

Nomadland – 30 aprile.

Infine ecco la lista dei documentari che saranno disponibili sulla piattaforma Disney+:

Paradisi Inesplorati (National Geographic) – 16 aprile;

Cambio di direzione – 16 aprile;

I segreti delle balene – 22 aprile;

The Story of God – 23 aprile;

Il Mistero degli Squali;

Africa: meraviglie nascoste;

The Falcon: dietro le quinte (Marvel Studio Assembled) – 30 aprile;

The Winter Soldier: dietro le quinte (Marvel Studio Assembled) – 30 aprile.

Ovviamente anche Disney+ offre contenuti scelti per il pubblico dei più piccoli. Non mancano le novità nemmeno per loro. Infatti dal 2 aprile è uscita tra le serie TV:

Mira, Royal Detective.

Per poter accedere ai contenuti occorre sottoscrivere un canone mensile. Per risparmiare qualche soldino ecco un modo per condividere l’abbonamento.