Sei curioso di sapere se qualcuno a cui non hai dato il tuo numero ti ha comunque tra i suoi contatti, grazie a Whatsapp esiste un modo. Al giorno d’oggi il numero telefonico non è più un’informazione così preziosa e trovare il modo di scoprire il numero di qualcuno può essere davvero facile.

Giusto per fare un esempio, basterebbe essere aggiunto in un gruppo WhtasApp perché tutte le persone li presenti possano potenzialmente entrare in possesso del numero. Se siete curiosi di sapere se qualcuno abbia mai salvato il vostro numero sfruttando questo stratagemma, fortunatamente per voi, esiste un metodo facile e veloce. Ecco dunque come scoprire se qualcuno ha aggiunto il vostro numero alla sua rubrica dei contatti.

WhatsApp: ecco come scoprire se qualcuno ti ha salvato nella sua rubrica

Per sfruttare il trucchetto in questione per prima cosa bisognerà creare una lista broadcast; a questo punto si dovrà aggiungere la persona di cui si è interessati a scoprire se abbia il vostro numero nella rubrica all’interno della lista oltre a un amico di cui invece ne avete la certezza. Fatto ciò laterà andare una messaggio di qualsiasi tipo, anche una semplice emoji potrà andar bene.

Nel caso in cui alla persona su cui avete dubbi in merito al vostro numero compaia la classica scritta consegnato/letto, allora il contatto avrà il vostro numero sul proprio telefono; in caso contrario invece non comparirà nessuna delle due scritte. Ecco dunque come sfruttare le liste broadcast di Whatsapp per scoprire se qualcuno abbia aggiunto il vostro numero alla sua rubrica.