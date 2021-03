Sapevi che il tuo numero di telefono potrebbe valere una barca di soldi? Non sei il solo scettico che guarda con cinismo all’affermazione precedente. Lo erano anche diverse altre persone che dopo una breve ricerca sono diventati letteralmente ricchi. Hanno trasformato i numeri assegnati alla propria SIM in cospicui conti in banca. Ti presentiamo i numeri oro che sono un vero e proprio sarcofago di Euro.

Numero Oro: scopri se il tuo può valere qualcosa

Punto cruciale di un mercato sommerso è la semplicità con cui si può ricordare un numero di telefono. Si dà contezza del fatto che personalità importanti del mondo televisivo, sportivo ed aziendale sono disposte a spendere cifre assurde pur di avere un numero con cifre uguali. Tanto più facile è da ricordare e tanto più i collezionisti saranno disposti ad offrire. Basta fare un giro su online store famosi per farsi un’idea. I forum di discussione sono popolati da numerosi utenti pronti a comprare il tuo recapito.

Ma che cosa rende un numero introvabile e raro? Le cifre, ovviamente. Se prefisso e recapito interno contengono singole cifre o coppie ripetute il prezzo lo decidete voi sulla base della ricorrenza degli stessi. Si parte da poche centinaia di euro fino ad arrivare a milioni di euro, così come testimoniato da questo utente.

Non vi resta che fare un giro in rete e proporre qualche offerta per iniziare. Altro parametro fondamentale per la buona riuscita di una compravendita milionaria è il numero stesso delle cifre. Siamo abituati a recapiti con 10 cifre ma esiste anche la possibilità di recapiti a 9 cifre che, allo stesso modo, sono molto ambiti dagli intenditori. Non fatevi scappare un’occasione imperdibile.