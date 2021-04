CoopVoce: le ChiamaTutti vengono sostituite dalle EVO, ecco le tre promo

Non ci sono di certo novità nell’affermare che CoopVoce sta pian piano scalando sempre di più le classifiche di gradimento. Sono davvero numerosi gli utenti che durante gli ultimi anni hanno scelto questo provider virtuale per continuare la propria esperienza Telefonica. Durante la solita fase che pervade la mente delle persone in merito al prossimo gestore da scegliere, spesso la scelta ricade proprio sul noto gestore di casa Coop.

Secondo quanto riportato soprattutto dalle ultime statistiche, la crescita della compagnia telefonica sarebbe esponenziale. Anche i gestori più forti in alcune situazioni perdono utenti in favore proprio di CoopVoce che grazie alle sue nuove linee sta rubando l’attenzione anche dei più scettici. A dimostrare tale successo sono le sue offerte mobili, le quali attualmente sono in prima linea sul sito ufficiale. Queste soluzioni infatti potranno essere sottoscritte ancora per molto, facendo al caso soprattutto di chi ama avere molti contenuti sul proprio smartphone.

CoopVoce: la nuova linea EVO riesce a battere anche TIM e Vodafone, ecco le promo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS