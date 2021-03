CoopVoce: le nuove promozioni EVO sono tre e costano pochissimo

Ancora una volta CoopVoce fa parlare di sé. A drizzare le antenne in questo caso è la concorrenza, la quale molto probabilmente dovrà stare attenta alle nuove offerte lanciate da questo gestore virtuale che ormai è di certo all’altezza della situazione.

Le altre compagnie telefoniche non avevano fatto caso a questa evenienza, visto che in passato CoopVoce proprio non riusciva a carburare. Ad oggi invece l’azienda sembra abbastanza regolare nel lanciare offerte di gran rilievo, soprattutto per quanto concerne i contenuti. I prezzi restano molto bassi, proprio com’è sempre stato. Attualmente infatti sarà molto difficile vedere gli utenti scappare via di fronte alle nuove proposte. Queste, presenti sul sito ufficiale sono tre e rappresentano i vari tipi di evenienza per più fasce di utenti. Per ora non sono previste date di scadenza, per cui potete anche temporeggiare per un po’ nonostante le promo siano già disponibili dall’inizio del mese.

Ancora CoopVoce a dominare il mondo della telefonia: ecco le migliori offerte telefoniche

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS