Psyonix ha rilasciato un nuovo trailer della prossima stagione di Rocket League; il trailer offre un assaggio della nuova stagione e delle auto presenti nei bundle NASCAR e F1. I nuovi bundle saranno disponibile all’inizio ed alla metá di maggio.

Accanto alle nuove auto che celebrano la NASCAR e la Formula 1, il team di Rocket League ha aggiunto anche una nuova auto, chiamata “demone della velocitá”. La nuova macchina fará parte del Rocket Pass della stagione 3, il quale sará svelato la prossima settimana.

Rocket League Sideswipe sará un gioco per dispositivi mobile

La stagione 3 arriverá assieme ad un nuovo stadio(circuito) recentemente ridisegnato. L’arena verrá aggiunta alle playlist presenti in gioco, alle partite private ed al gioco libero all’inizio della stagione 3. Queste notizie arrivano dopo la rivelazione di Psyonix che ha rilasciato i dettagli del suo nuovo gioco per mobile: Rocket League Sideswipe. É un nuovo gioco per dispositivi mobile che consente ai giocatori di competere in partite 1v1 o 2v2 di due minuti utilizzando controlli touchscreen.

L’esperienza per mobile dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno e sará disponibile su dispositivi iOS e Android. Il giorno dell’annuncio é stato anche lanciato un test Alpha limitato per l’Australia e la Nuova Zelanda.

Nel frattempo, la stagione 3 é in arrivo il 6 aprile. Una volta iniziata, verranno introdotte le ricompense per i tornei competitivi ed inizierá la nuova stagione competitiva. Le ricompense competitive della stagione 2 verranno assegnata poco dopo l’uscita della stagione 3.