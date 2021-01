La promozione da 100 giga al mese più pazza del 2021, rientra nel mondo delle Torna in Vodafone, soluzioni appositamente pensate dall’azienda per invogliare alla portabilità gli utenti che in passato hanno deciso di abbandonarla, per rivolgersi ad altri operatori telefonici.

Il suo nome è Special 100 Digital Edition, nasce per essere distribuita esclusivamente in versione SMS winback, ciò sta a significare che la potrete attivare solamente nel momento in cui riceverete l’SMS informativo sul vostro numero di telefono, e sopratutto che non potrete cederla a terzi. La portabilità, data la natura della campagna, è assolutamente obbligatoria, come anche l’acquisto della SIM a 10 euro.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso l’addebito del canone fisso mensile non avverrà sul credito residuo, ma comporterà la richiesta di un conto corrente o di una carta di credito, con attivazione della ricarica automatica. Il costo non sarà comunque superiore a 9,99 euro al mese, inoltre, essendo in versione Smart Pay, il prezzo indicato sarà garantito per 24 mesi dalla data di attivazione.

Vodafone: in cosa consiste la promozione

All’interno della promozione si fa spazio un bundle di assoluto rispetto, infatti gli utenti potranno decidere di mettere le mani su illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero in Italia, con l’aggiunta di 100 giga di traffico dati alla massima velocità.

Quest’ultima, solo con smartphone abilitato, corrisponde esattamente a 600Mbps in download; inoltre, non è previsto un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.