TikTok: nella piattaforma si aggira la bufala dei "Medici della peste stupratori"

Al giorno d’oggi ogni luogo è buono per seminare terrore ed acquisire nuovi follower (nel caso dei social network come TikTok). Molte delle fake news in circolo, però sfiorano addirittura il cringe e quella di cui vi parleremo ne è l’esempio perfetto. Per la bufala in questione, i creatori hanno scelto di tornare indietro nel tempo ripescando le vecchie e conosciute maschere dei medici della peste. Secondo le loro parole, degli uomini coperti in viso dalla famosa maschera e dalla classica veste nera si aggirerebbero in vari luoghi d’Europa – anche a Roma, in Calabria e in Emilia-Romagna – in cerca di ragazze da stuprare.

Medici della peste, la bufala su TikTok State tranquilli, è solo una fake news. Lo conferma il fatto che nell’ultimo periodo è nata una vera e propria sfida su TikTok tra la community dei medici della peste (contraddistinti dall’immagine del profilo con la classica maschera da dottore seicentesco) e le Charli Kid, con tanto di azioni coordinate e di botta e risposta tra i profili dei due team. La canzone che accompagna spesso questi video ha il titolo di Swag Gang dell’artista Lil Manzi. Ciò che conferma la falsità della notizia è l’utilizzo della stessa immagine per ogni caso di avvistamento. Una di queste riporta su TikTok il seguente messaggio: «In UK stanno girando persone vestite da dottori della peste, uccidono ragazzi e ragazze e si stanno vedendo anche in Emlia-Romagna, alcuni dicono anche in Calabria. Io ho paura perché domani ho presenza e faccio sempre la strada da sola». Al fine di evitare la diffusione di notizie così poco veritiere, vi invitiamo sempre a segnalare a TikTok.