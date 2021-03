Fake news: il nuovo caso dei rapitori di bambini vestiti da medici della peste

Torniamo a noi. La fake news è del tutto infondata: basta prendere come spunto uno dei primi video circolati in rete. Innanzitutto è vietato dalla legge girare per strada travestiti. Ma commentiamo il video: la persona mascherata viene notata da un individuo piuttosto tranquillo nonostante la strana visione. A sua volta, l’uomo mascherato non fa niente e continua a camminare indisturbato. Plateale che si tratti di finzione.

In allegato al video vi è un commento: “Questo nel video sarebbe un “medico della peste”. Questi uomini usano il travestimento per violentare donne e bambini. Si trovano nel Regno Unito, in Scozia. Dobbiamo fare qualcosa soprattutto quelli che fanno parte dell’1%”.

Magicamente vengono poi “avvistati” anche in Svizzera, Svezia, America e in Italia (più precisamente a Roma, in Lombardia e in Emilia Romagna). C’è chi fa anche girare la voce della scomparsa di 29 bambine. Insomma, una pessima fake news.