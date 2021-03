Ovviamente viene difficile pensare che Tesla stia attivamente truffando chi acquista i suoi modelli di auto elettriche, ma allora c’è un grosso problema. Secondo la CNBC, diversi utenti hanno segnalato che la società ha prelevato dai conti dei clienti due volte i soldi per l’acquisto di un veicolo. Il tutto è avvenuto senza nessuna richiesta.

Attualmente, secondo il rapporto iniziale sono cinque i clienti e al momento solo tre hanno parlato di quanto gli è successo. Prima di dare la notizie le parti hanno analizzato bene prima di confermare che Tesla ha effettivamente prelevato due volte i soldi per le auto acquistate.

L’aspetto particolare è proprio il fatto che non c’è stata nessuna autorizzazione per il secondo prelievo. Il motivo sta nel fatto che gli utenti avevano già di fatto approvato il pagamento a Tesla la prima volta e per qualche motivo si è duplicato. Di chi è la colpa?

Tesla fa pagare due volte per le proprie auto

Se tutto questo si tratta di un errore fastidioso e anche grave, il peggio è quanto è avvenuto dopo. Una delle vittime ha contatto Tesla per chiedere chiarimenti e apparentemente non ha ricevuto risposte piacevoli. Si è anche recato fisicamente in uno dei negozi e l’unica consiglio ricevuto è di annullare il pagamento tramite la banca. Ci ha provato, ma non è successo nulla.

Secondo la banca di un’altra vittima, i soldi sono proprio finiti sul conto di Tesla. Il problema, come detto, a questo punto non è tanto l’errore nel doppio pagamento, ma nel pessimo servizio di assistenza fornito dal produttore a chi ha acquistato un modello.