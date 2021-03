Nel corso delle ultime ore tante persone stanno lamentando un incessante crash di app Android tanto persistente quanto inspiegabile. Ne sono coinvolti numerosi utenti che per qualche motivo misterioso appartengono agli smartphone del brand Samsung, sebbene analoghi problematiche pare si stiano manifestando anche per Motorola, Google Pixel e OnePlus. Scopriamo come risolvere l’errore.

Crash di app massiccio su dispositivi Android: trovato l’errore ed anche la soluzione

Galaxy S20, S21, Note 20, A50 ed A70 sembra siano i dispositivi che più di tutti stanno riscontrando problemi di un certo spessore nell’utilizzo delle app Android. Tanti hanno notato la cosa ed inviato una segnalazione a Google dove si spiega che non è possibile utilizzare normalmente i software.

Il bug in questione pare sia legato al contesto di Android System WebView, un tool usato dagli sviluppatori per renderizzare correttamente le pagine web dentro le app senza passare per Google Chrome. Usato per i compiti più disparati, questo componente essenziale del sistema interviene tanto per le web-app che per applicazioni specifiche come Spotify, Amazon Shopping ed app per email. Crashano, ma non sono le sole.

Un utente chiamato u/WatfordHert ha scoperto che il problema si può tamponare aggiornando oppure eliminando gli update di Android System WebViews dallo smartphone. Si può fare in due modi:

Con Google Play Store:

avvia lo store di Google;

entra nel menu “Le mie app e i miei giochi“;

clicca sulla voce Installate;

cerca l’app Android System WebView > premi su “Aggiorna” o “Disinstalla”

Da Impostazioni Android:

entra nelle Impostazioni del telefono;

cerca la voce “Applicazioni”;

individua l’app Android System WebView > clicca sui tre pallini in alto a destra > Disinstalla aggiornamenti.

Un diretto portavoce della compagnia di Mountain View ha dichiarato che:

“siamo a conoscenza di un problema con WebView che causa il crash di alcune applicazioni Android. Stiamo lavorando per sistemare il problema e un fix è in lavorazione”.