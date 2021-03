OnePlus Watch è quasi pronto al lancio. Il primo smartwatch dell’azienda sarà presentato domani 23 marzo durante l’evento precedentemente annunciato dalla stessa OnePlus che, in tale occasione, procederà con il lancio dei suoi nuovi smartphone della serie OnePlus 9.

OnePlus Watch: ecco il design ufficiale dello smartwatch in arrivo!

Nel corso dell’ultimo anno numerose indiscrezioni hanno anticipato quello che sarebbe stato il design del dispositivo. Un leak contenente la parola “Wotch” aveva già lasciato intuire che la forma del quadrante scelta da OnePlus sarebbe stata circolare e adesso la notizia trova conferma. Lo smartwatch in arrivo è infatti apparso in una foto mostrando il suo design e quindi il display dalla forma circolare e il cinturino. In sostanza si tratta di uno smartwatch non del tutto particolare lato design in quanto molto simile a device attualmente in commercio.

Le specifiche tecniche non sono ancora emerse ma grazie a un tweet del CEO di OnePlus sappiamo già che il dispositivo seguirà quanto già inaugurato dalle aziende rivali offrendo agli utenti numerose funzionalità incentrate sull’attività fisica e il benessere. Saranno disponibili infatti circa 110 programmi di allenamento di vari sport, compreso il nuoto. OnePlus Watch offrirà senza alcun dubbio anche altre funzionalità ma non vi sono informazioni particolari a riguardo.

L’evento di lancio di domani permetterà quindi di chiarire ogni dubbio e conoscere tutte le caratteristiche del dispositivo, ma non solo. Sarà possibile assistere infatti anche alla presentazione dei nuovi smartphone dell’azienda e, secondo alcune voci, troveranno posto anche nuovi dispositivi del tutto sconosciuti. Non ci resta, quindi, che attendere!