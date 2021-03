Il 29 marzo, Xiaomi terrà una conferenza molto attesa. L’evento sarà dedicato alla presentazione di tantissimi device realizzati dal brand cinese. Certamente il protagonista di giornata sarà Mi 11 Ultra, il flagship assoluto della famiglia.

Tuttavia, lo smartphone sarà in buona compagnia considerando anche l’arrivo di Mi 11 Lite, anche conosciuto come Mi 11 Youth Edition. Ma non è ancora tutto, le indiscrezioni indicano anche che arriverà Mi 11i (forse il chiacchierato Mi 11 Pro) che potrebbe essere la versione brandizzata Xiaomi di Redmi K40 Pro+.

La giornata di Xiaomi quindi si preannuncia molto ricca e soprattutto estremamente interessante. Il protagonista sarà certamente Mi 11 Ultra grazie ad un hardware incredibile.

Xiaomi Mi 11 Ultra sarà il vero flagship dell’azienda

Grazie alle indiscrezioni trapelate fino ad oggi, possiamo scoprire il device quasi in ogni suo aspetto ancora prima del lancio ufficiale. Xiaomi Mi 11 Ultra sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.87 pollici e finitura curva su tutti i lati. Il pannello avrà un refresh rate a 120Hz e risoluzione QuadHD+.

Inoltre, sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 e accompagnato da memorie RAM LPDDR5 e storage interno UFS 3.1. La batteria da 5000mAh supporterà la ricarica rapida a 67W sia cablata che wireless e la reverse charging a 10W.

Il comparto fotografico rappresenterà un passo avanti rispetto agli altri modelli in quanto ci aspettiamo una tripla fotocamera e un display secondario posteriore. L’ottica principale sarà una Samsung GN2 da 50 megapixel affiancata ad un sensore ultrawide da 48 megapixel e un teleobiettivo da 48 MP.

Il display secondario permetterà di visualizzare le notifiche e l’ora quando il device è poggiato con lo schermo sul tavolo ma non solo. Lo schermo potrà essere utilizzato per avere un riferimento mentre si utilizzano le ottiche principale per scattare selfie o fare V-Log. Xiaomi Mi 11 Ultra è atteso con la certificazione IP68 e sarà il primo device dell’azienda ad ottenere questo riconoscimento.