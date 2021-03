Il prossimo 29 marzo sarà un giorno molto importante per Xiaomi. Il produttore cinese infatti presenterà al mondo i nuovi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra. I due flagship alzeranno ulteriormente l’asticella delle prestazioni di Mi 11 in versione base. Inoltre, arriverà anche Mi MIX 4 che si preannuncia un camera-phone rivoluzionario.

Tuttavia, i tre top di gamma non saranno l’unica sorpresa che si vedrà nel keynote. Uno spazio della presentazione sarà riservata anche a Mi Band 6. Xiaomi presenterà la nuova generazione del fitness tracker più amato dagli utenti.

Il device wearable sarà un erede diretto di Mi Band 5 da cui prenderà in prestito il design generale. Xiaomi però ha apportato alcune modifiche e quindi potremo trovare un display leggermente più grande e più leggibile sotto la luce diretta del sole.

Are you ready for the brand new #MiSmartBand6?

It’s time to start making your new exercise plans!

Don't miss the Xiaomi 2021 New Product Launch at 19:30 (GMT+8) on March 29.

Stay #OneStepAhead and discover all during the #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/xB7mceUT3a

— Xiaomi (@Xiaomi) March 26, 2021