Il prossimo 29 marzo, Xiaomi terrà un grande evento per presentare tantissimi nuovi device. Il brand cinese, fino ad ora, ha confermato alcuni device molto importanti. Si sfrutterà la conferenza per incrementare la gamma flagship con il lancio di Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra.

Durante l’evento è atteso anche il debutto di Mi MIX 4, il quale si preannuncia come un camera-phone rivoluzionario. Tuttavia, il keynote servirà a lanciare anche device diversi dagli smartphone. Uno di questi sarà certamente Mi Band 6 e molto probabilmente arriverà anche il Mi Notebook Pro.

Come se non bastasse, potrebbe debuttare anche un router Wi-Fi e altri accessori per la domotica e la smart home. Ma Xiaomi non sembra intenzionata ad arrestare la propria corsa tecnologica. Infatti, durante l’evento verrà svelato anche il Mi 11 Youth Edition.

Xiaomi lancerà anche il Mi 11 Youth Edition

La conferma arriva direttamente da un dirigente di Xiaomi con un post su Weibo. Nel messaggio si legge che Mi 11 Youth Edition sarà un device bellissimo, leggero e sottile. Il target di riferimento certamente saranno i giovani, quindi possiamo aspettarci feature dedicate in particolare al mondo fotografico.

Il device sarà compatibile con il 5G e sarà uno dei più sottili e leggeri mai visti in grado di sfruttare la connettività di nuova generazione. Molto probabilmente Xiaomi utilizzerà il SoC Qualcomm Snapdragon 780 5G presentato appena pochi giorni fa.

Le caratteristiche di Mi 11 Youth Edition dovrebbero corrispondere a quelle trapelate nei giorni scorsi ma riferite a Mi 11 Lite. Possiamo aspettarci un display da 6.55 pollici con un notch tondo nella parte sinistra.

Le dimensioni generali dovrebbero essere di 160.53 x 75.72 x 6.81mm con due varianti diverse in arrivo. Una sarà esclusivamente compatibile con il 4G mentre l’altra anche con il 5G. Xiaomi ha previsto una vasta gamma di colorazioni proprio per essere in linea con il target giovanile scelto.