Da un po’ di tempo su WhatsApp si sta diffondendo in chat e gruppi un nuovo modo di ascoltare. La chiamano Musica 8D e sta stravolgendo l’idea di canzone. Ecco di cosa si tratta. Inoltre può essere definita una novità?

La Musica 8D ti gira intorno e confonde le percezioni cerebrali

Diversi sostengono che la Musica 8D è in grado di confondere le percezioni cerebrali. Ma cos’è veramente? Ha cercato di definire questa nuova tecnica Andrés Mayo, tecnico del suono e famoso produttore.

“Si basa su una manipolazione di fase che impedisce al cervello di identificare da dove viene il suono. Ciò significa che grazie al lavoro di mix che si realizza per generare l’8d (la cui definizione si avvicina all’idea di musica 360° o binaurale) la mente umana entra in una specie di parco di divertimenti di suoni che vanno e vengono, e che regalano una sensazione di spazialità che approfondisce ancor di più quella vissuta con il suono stereo. In questo modo la musica (o almeno la sensazione che il suono genera) non rimane più circoscritta a due fonti sonore (lato destro e sinistro) bensì diventa uno spazio virtuale di forma sferica, dove si possono apprezzare stimoli che sembrano provenire da diversi angoli“.

Quindi in sostanza la Musica 8D non ha otto dimensioni, ma permette di ascoltare una canzone come se tutt’intorno ci sono strumenti che suonano e cantanti che cantano. Non sempre però la resa è soddisfacente e in alcuni casi risulta anche leggermente artificiosa. Tuttavia è una simpatica novità che regala un nuovo modo di ascoltare.

Come provare questa simpatica novità

Diversi, che per la prima volta hanno sentito parlare di questa novità, si staranno chiedendo come poter ascoltare alcuni brani in Musica 8D. Su WhatsApp esistono diverse chat e gruppi che stanno diffondendo queste tracce.

Comune molto più semplicemente si può andare su YouTube. Nella barra di ricerca basta digitare “Musica 8D” e in un secondo compariranno molte tracce da ascoltare. Ovviamente i generi sono tra i più disparati. Per ridurre i risultati si può anche specificare il tipo di canzone, ad esempio rilassante o italiana. Ad ogni modo è indispensabile indossare un paio di cuffie e chiudere gli occhi. Il resto lo farà la Musica 8D.

Chissà se un giorno anche questa entrerà a far parte delle innovazioni che ci hanno cambiato la vita.