Quante cose possono cambiare in 10 anni? Se si pensa alle innovazioni tecnologiche dell’ultimo decennio tante, tantissime. Dal 2010 al 2020 la nostra vita è migliorata notevolmente grazie al mondo della tecnologia. Dai gadget hi-tech ai Social Network le novità non sono davvero mancate.

Ecco quali sono tra le innumerevoli innovazioni tecnologiche quelle che ci hanno letteralmente cambiato la vita.

Ecco quali sono le innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la nostra vita

Nell’ultimo decennio se si pensa alle innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la vita di molti non può mancare l’Apple iPad. Nato nel 2010 ha rivoluzionato l’idea di computer portatile. Addio tasti fisici e benvenuto display multi touch che negli anni è migliorato così tanto da rendere l’esperienza visiva la più realistica possibile. Lavoro e divertimento sono davvero stati rivoluzionati con l’arrivo di questo gioiellino della tecnologia.

Altra innovazione tecnologica che ha letteralmente cambiato il modo di vedere la TV è Google Chromecast. Questo piccolo dispositivo realizzato nel 2013 è nato per riprodurre i contenuti di PC, smartphone e tablet sul televisore di casa o qualsiasi altro schermo con ingresso HDMI. Collegato a una rete Wi-Fi è in grado di trasformare qualsiasi monitor in una internet TV.

Per gli amanti di droni non può mancare nell’elenco il DJI Phantom. Anche lui realizzato nel 2013, è tra le innovazioni tecnologiche che ha cambiato il modo di scattare foto e riprendere video.

Come non menzionare Echo, lo speaker di Amazon in grado di gestire i dispositivi Smart Home di casa. Oltre a riprodurre musica, leggere le notizie e fornire le previsioni meteo, permette di gestire la demotica anche da remoto. Talaltro esiste un trucco per trasformare Alexa in un supereroe.

Inoltre non può mancare l’Apple Watch che dal 2015 a oggi ha fatto notevoli passi da gigante trasformandosi da semplice smartwatch ad un vero e proprio assistente. Utile anche in situazioni di emergenza.

Infine non si può concludere questo articolo senza citare tra le innovazioni tecnologiche i Social Network che hanno cambiato la relazione con i nostri amici. Instagram per esempio che dal 2013 ci intrattiene condividendo e visualizzando foto e video e Snapchat che dal 2011 permette agli utenti di scambiarsi messaggi. video e foto di ogni sorta.