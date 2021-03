Che Cyberpunk 2077 fosse un titolo dalle potenzialità enormi era chiaro a tutti. Tuttavia, la portata dell’ultima fatica di CD Projekt RED potrebbe essere molto più ampia di quanto previsto.

La software house infatti ha previsto un supporto considerevole e soprattutto prolungato nel tempo per Cyberpunk 2077. Stando alle ultime indiscrezioni, gli sviluppatori potrebbero introdurre numerosi DLC ed espansioni di gioco.

A lanciare la notizia ci ha pensato l’utente KyoShiRo330 con un post su NeoGAF. L’utente sostiene di essere un data miner che analizza i file di Epic Games Store. Durante una delle ultime analisi sono emersi dei cambiamenti alla pagina ufficiale dedicata proprio a Cyberpunk 2077.

In particolare, le modifiche riguardano l’arrivo proprio dei nuovi contenuti dedicati al titolo. In totale, l’utente ha scovato riferimenti a 10 DLC e 3 espansioni. I contenuti aggiuntivi sono suddivisi tra a pagamento e gratuiti, con questi ultimi in numero decisamente maggiore.

Sono in arrivo tantissimi DLC ed espansioni per Cyberpunk 2077

Inizialmente, erano previsti 18 DLC ma alcuni sono stati rimossi lasciando esclusivamente i seguenti:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Unnamed

Considerando questi titoli, alcune espansioni hanno dei nomi simili ai video promozionali pubblicati prima del lancio di Cyberpunk 2077. Questo lascia presupporre che si possa trattare di contenuti pensati per far parte dell’opera completa. Tuttavia, prima del lancio sono stati rimossi probabilmente per mancanza di tempo per l’ottimizzazione finale.

Al momento non si hanno dettagli nel sul prezzo dei DLC ne sulle possibili tempistiche per il rilascio. Probabilmente i ragazzi di CD Projekt RED forniranno maggiori dettagli nelle prossime settimane.