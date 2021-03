In queste ore Tencent Games ha confermato che PUBG Mobile ha raggiunto un nuovo record. Il popolare Battle Royale sviluppato appositamente per essere giocato su smartphone ha raggiunto e superato il miliardo di download.

Questa cifra tiene conto del numero complessivo dei download effettuati a partire dal 2018, anno di debutto del titolo. Inoltre, il riferimento è a livello globale considerando tutti i giocatori al di fuori della Cina.

L’ulteriore particolarità di tale risultato è che un numero di download così elevato è stato raggiunto solo da Subway Surfers e Candy Crush Saga. I due titoli possono essere definiti casual game in quanto facili ed immediati da giocare. Un gioco come PUBG Mobile invece richiede strategia e dedizione e sottolinea maggiormente l’importanza di tale risultato.

PUBG Mobile si conferma come uno dei giochi più amati dagli utenti

Le dinamiche di gioco sono semplici ma sopravvivere non lo sarà affatto. Lo shooter game permette a vari giocatori di affrontarsi all’interno di una mappa con la particolarità di far partire tutti i giocatori senza alcuna arma o risorsa. Questa situazione aggiunge un aspetto tattico non indifferente considerando che bisognerà cercare sempre equipaggiamento migliore in giro per la mappa.

La notizia del record è stata rilanciata da Reuters dopo la conferma diretta dello sviluppatore. Il gaming su mobile sta diventando un business sempre più importante e PUBG Mobile ne è una prova.

Gli utenti chiedono sempre nuovi giochi di tutti i tipi e secondo l’analista Daniel Ahmad anche su mobile si può e si deve parlare di giochi AAA, con cui si identificano quelli ad alto budget. Nel caso di PUBG Mobile si tratta della versione ottimizzata per smartphone dell’omonimo titolo per PC. Il porting non ha castrato le feature del titolo ma ha permesso ai giocatori di vivere la stessa esperienza ma sviluppata per mobile.