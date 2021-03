Il volantino Unieuro è davvero splendido, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono godere di ottimi sconti applicati sui migliori prodotti in circolazione, senza essere minimamente costretti a sottostare a limitazioni particolari.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, è disponibile per tutti in ogni singolo negozio dislocato sul territorio nazionale; va inoltre ricordato che gli acquisti sono effettuabili anche online sul sito dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, senza essere costretti a pagare le spese di spedizione, se l’ordine sarà di valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: tutte le nuove offerte speciali

Spendere poco con Unieuro è relativamente semplice, sopratutto se volete acquistare un dispositivo legato alla fascia medio-bassa, poiché se invece vorrete focalizzare la vostra attenzione sui top di gamma, sappiate che dovrete avvicinarvi di molto ai listini del periodo.

In particolare sono disponibili Samsung Galaxy S21, in ogni sua variante a prezzi che oscillano tra 879 e 1329 euro, scendendo poi verso il buon vecchio Samsung Galaxy S20 FE, il cui prezzo non va oltre i 599 euro, passando infine per il nuovissimo Xiaomi Mi 11 5G da 899 euro.

Chiaramente le occasioni non si limitano ai prodotti più costosi, toccano anche soluzioni più economiche, quali possono essere Xiaomi Redmi 9, Oppo A53s, Motorola G10, Motorola E6s, Realme 7 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite o anche Oppo A52. Gli sconti sono raccolti per voi direttamente qui sotto.