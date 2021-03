Il volantino Esselunga reso disponibile fino agli inizi del mese di Aprile, fa un salto nel passato e torna a convincere gli utenti all’acquisto, puntando fortissimo sulla possibilità di ricevere un prodotto spendendo solamente 1 euro, a patto che si segua un iter ben specifico.

Tutti coloro che si recheranno in negozio entro il 3 aprile, e provvederanno ad acquistare uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati, potranno ricevere in cambio il powerbank SBS, con capienza 20’000mAh, spendendo solamente 1 euro (al posto dei 39,90 euro di listino). La consegna dell'”omaggio” avverrà direttamente in cassa, non sarà necessario compilare moduli o attendere un lasso temporale prima di riceverlo presso la propria abitazione.

Esselunga: tutti i prezzi più bassi del momento

Osservando da vicino la campagna promozionale di Esselunga, notiamo comunque la presenza di svariati modelli di smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, tra questi annoveriamo sicuramente Xiaomi Remi 9, Samsung Galaxy A20e, Realme 7, Samsung Galaxy A31 e Alcatel 1 SE, tutti in vendita a meno di 200 euro.

Alzando l’asticella della qualità generale, incrociamo invece Oppo Reno 4Z 5G, Samsung Galaxy A51 ed infine Apple iPhone SE 2020 a 478 euro. Questo è ciò che vi aspetta da Esselunga, per approfondire la conoscenza con tutte le altre promozioni disponibili nel volantino, ed acquistabili in esclusiva in ogni negozio sul territorio nazionale, tornate ad aprire le pagine della campagna che potete trovare elencate nell’articolo sotto forma di galleria fotografica.