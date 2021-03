Dopo due stagioni davvero brillanti, The Umbrella Academy è pronta a tornare sotto le luci dei riflettori con la terza stagione, le cui riprese sono già iniziate e procedono, con ovviamente i primi rumors in arrivo anche dal set, come ad esempio la foto che conferma la presenza della discussa Sparrow Academy all’interno della storia.

A quanto pare i rumors questa volta parlando di uno dei protagonisti, stiamo parlando di Elliot Page, che nella serie interpreta Vanya Hargrevves e che recentemente si è reso protagonista di un coraggioso coming out in cui confermava di essere un uomo transgender, l’attore qualche giorno fa ha rilasciato una lunga intervista al Time dove ha raccontato come è cambiata la sua vita nell’ultimo periodo.

Le dichiarazioni

Nell’articolo pubblicato sulla rivista hanno trovato spazio anche alcune dichiarazioni prevenienti dallo showrunner della serie, Steve Blackman, che ha avuto modo di spiegare come i cambiamenti abbiano avuto un effetto molto positivo sul modo di lavorare di Paige sul set.

“Sembra che si sia tolto un’enorme peso dalle spalle e ora provi un certo conforto. C’è molta leggerezza, molti più sorrisi“, queste sono state le parole di Blackman.

Per l’attore il ritorno a lavoro è estato sicuramente convalidante, ma a certi tratti anche imbarazzante, soprattutto a causa di alcune sviste legate all’uso dei pronomi sbagliati ma “Ci sarà un aggiustamento”, questo ha detto Elliot Page, molto felice del fatto che i colleghi lo riconoscono per ciò che è ora.

Non resta ora che attendere l’arrivo della terza stagione che, sulla scia delle prime due, promette sicuramente bene.