Esselunga sorprende tutti lanciando una campagna promozionale che punta a convincere i consumatori ad acquistare la nuova tecnologia del momento, spendendo cifre relativamente basse, anche nel caso decidessero di avvicinarsi a dei top di gamma.

Alla base del volantino troviamo prima di tutto la possibilità di ricevere un prodotto ad 1 euro, questi è il powerbank SBS (la cui capienza è di 20’000mAh) del valore commerciale di 39,90 euro. Per ottenerlo non sono necessarie operazioni particolarmente complesse, basterà scegliere uno dei prodotti contrassegnati e poi aggiungere 1 euro nel momento in cui vi recherete in cassa, ed il gioco è fatto; la consegna sarà immediata, non dovrete attendere intervalli temporali o compilare richieste online.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, sono disponibili per tutti gli utenti sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Esselunga: spendere poco è davvero facilissimo

I migliori sconti del volantino Esselunga attraversano più che altro la fascia intermedia del segmento della telefonia mobile, qui si possono scovare vere e proprie occasioni da non lasciarsi sfuggire. Per quanto riguarda il mondo Apple, da segnalare la presenza di Apple iPhone SE 2020, il mid-range perfetto per entrare nell’ecosistema aziendale senza spendere troppo, raggiungibile con un esborso di 478 euro.

In alternativa è possibile scendere verso un Oppo Reno 4Z da 299 euro, ma anche i più economici Samsung Galaxy A31, Realme 7, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A51 o similari. Se volete conoscere nel dettaglio il volantino Esselunga discusso nell’articolo, non vi resta che aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente per voi qui sotto.