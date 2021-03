Euronics mette letteralmente a tacere le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente invidiabile, al suo interno si possono scovare occasioni e prezzi molto più bassi del normale, anche applicati su alcuni top di gamma.

La campagna promozionale, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, nasce per essere disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, in questo modo tutti vi potranno tranquillamente accedere senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di completare gli acquisti online sul sito ufficiale, una limitazione relativa, ma comunque da tenere bene a mente.

Euronics: queste offerte fanno faville

Il volantino Euronics non delude assolutamente le aspettative degli utenti, partendo dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, qui incrociamo i migliori prodotti da poco lanciati in Italia, quali sono Xiaomi Mi 11 5G, in vendita a 899 euro, passando anche per iPhone 11, disponibile all’acquisto a 699 euro, oppure Xiaomi Mi 10T Pro, il più economico fra tutti dato il prezzo finale di 499 euro, passando anche per il Motorola Razr 5G da 999 euro.

In alternativa sono disponibili ugualmente degli ottimi prodotti più economici, che rientrano chiaramente tra i vari TCL 10 SE, Oppo A53s, Oppo A72, LG K22, Xiaomi Redmi Note 9S e Motorola E7 Plus. Maggiori informazioni in merito al volantino Euronics le potete reperire direttamente nelle pagine che abbiamo elencato qui sotto per voi.