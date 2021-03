In seguito all’aggiornamento dello scorso anno, che ha portato una nuova disposizione degli elementi nella schermata home, Spotify ha annunciato un ulteriore update che renderà la home page più personalizzata e basata sulle preferenze degli utenti.

A descrivere quelle che saranno le tre novità principali è stata proprio l’azienda attraverso un post sul proprio blog. Scopriamo insieme quali saranno queste tre novità.

Spotify: in arrivo tre novità interessanti con un nuovo aggiornamento

Partiamo subito dalla prima, chiamata Travel back in time, si tratta di una sezione in cui saranno presenti i brani ascoltati e “dimenticati”. Sarà possibile tornare indietro fino a tre mesi nella cronologia di ascolti e questa feature sarà disponibile sia per abbonamenti Gratuiti che Premium. La seconda funzione si chiamerà Jump into new and unfinished podcasts.

Quest’ultima permetterà agli utenti Premium di visualizzare nuovi episodi dei podcast direttamente dalla home e questi saranno contrassegnati da un pallino blu per renderli più visibili. Gli episodi che sono già stati riprodotti ma non finiti mostreranno invece una barra d’avanzamento. Infine troveremo Discover new music dove troveremo i consigli riguardo brani e artisti in una sezione apposita della home. Disponibile solo per utenti Premium.

Spotify ha dichiarato che tali funzionalità arriveranno sia per Android che iOS nel corso di questo mese e con tutta probabilità si tratterà di un aggiornamento lato server. Che dire, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirle con i nostri occhi, e le nostre orecchie!.