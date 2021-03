L’ascolto dei podcast sembra essere molto apprezzato dagli utenti soliti utilizzare piattaforme come Apple Music e Spotify, al punto da aver indotto i due colossi a investire sul settore al fine di proporre una vasta scelta e dei contenuti di qualità. Alcune voci hanno addirittura teorizzato il lancio, da parte di Spotify, di un abbonamento dedicato esclusivamente ai podcast rivolto agli utenti non interessati alla piattaforma per l’ascolto di brani musicali.

La notizia non ha avuto un riscontro concreto. Nonostante ciò trova conferma giorno dopo giorno l’interesse di Spotify nei confronti degli utenti; e la sua volontà di introdurre novità tramite le quali consolidare il rapporto con gli iscritti. Un rapporto che continua a rappresentare un ostacolo per il colosso di Cupertino. Apple, infatti, per la prima volta lascerà il podio a Spotify per il maggior numero di ascolti dei podcast.

Spotify spiazzerà Apple raggiungendo un maggior numero di ascoltatori di podcast!

A dare notizia del traguardo raggiunto da Spotify è un report di eMarketer. A quanto pare tra pochi mesi si assisterà all’ascesa di Spotify a discapito di Apple, anche negli Stati Uniti.

Negli USA la piattaforma del colosso di Cupertino ha sempre raggiunto più ascoltatori di podcast rispetto a Spotify. Entro la fine dell’anno Spotify potrebbe però raggiungere i 117,8 milioni di ascoltatori mensili.

Motivo del declino di Apple, secondo l’analista di eMarketer è principalmente la comodità offerta da Spotify, che consente di ascoltare musica e podcast tramite un’unica piattaforma e, soprattutto, l’impegno dimostrato tramite i continui investimenti e la costante innovazione.