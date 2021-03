In questi giorni Carrefour ha deciso di attivare una campagna promozionale decisamente degna di nota, con la quale convincere i consumatori a completare gli acquisti che attendevano da tanto tempo, senza limitare la scelta a specifici modelli.

Il volantino risulta essere attivo in esclusiva presso i punti vendita fisici sul territorio nazionale, ciò sta a significare che per completare l’acquisto l’utente dovrà recarsi fisicamente presso gli stessi, senza avere altro modo per godere dei medesimi sconti. Ogni prodotto acquistato viene distribuito con garanzia della durata di 24 mesi, ricordando che comunque sarà anche completamente sbrandizzato, quindi gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Carrefour: scoprite subito i prezzi pensati per voi

All’interno del volantino Carrefour, gli utenti hanno la possibilità di spaziare tra innumerevoli sconti, anche se completamente legati alla fascia medio/bassa del segmento della telefonia mobile, se non per un modello in particolare. Gli interessati al mondo Apple, infatti, potranno decidere di mettere le mani su un iPhone 12 appena commercializzato in Italia, il cui prezzo si aggira attorno agli 849 euro, per la variante da 128GB di memoria interna.

Le alternative legate al mondo Android, sono invece decisamente più economiche, e toccano i vari Samsung Galaxy A42, Oppo A53, Xiaomi Mi 10 Lite 5G e Samsung Galaxy A21s, tutti commercializzati con un prezzo che non supera i 300 euro.

Tutte le informazioni dettagliate della campagna promozionale di Carrefour sono disponibili solamente per voi nelle pagine che abbiamo integrato direttamente nell’articolo.