Con il volantino Speciale Multimediale, Esselunga cerca di porre un freno alla crescita incontrollata delle rivali del segmento della rivendita di elettronica, cercando in tutti i modi di accorciare le distanze dalle più importanti aziende del settore.

La campagna promozionale è stata da poco lanciata su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni territoriali, con possibilità di acquisto esclusiva presso i soli punti vendita fisici. E’ importante ricordare che gli utenti non potranno comprare i prodotti direttamente online sul sito ufficiale, almeno agli stessi prezzi. E’ presente, come al solito, la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita a Tasso Zero, per ogni ordine del valore superiore ai 199 euro.

Volete i migliori codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone? iscrivetevi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Esselunga: ecco il volantino che stavate aspettando

Il volantino esselunga parte con il cercare di soddisfare le esigenze dei tantissimi consumatori alla ricerca della perfetta occasione con la quale acquistare un prodotto Apple, all’interno delle sue pagine è possibile scovare la possibilità di mettere le mani su un iPhone 11 di penultima generazione, nella variante da 128GB, in vendita comunque a soli 698 euro.

Coloro che invece vorranno scegliere un prodotto con sistema operativo Android, dovranno optare per un modello decisamente più economico, del calibro di Realme 7, Alcatel 1SE 2020, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A31 o similari, con l’unico accenno ad una fascia intermedia ancora per quanto riguarda il mondo Apple, con iPhone SE 2020 da 478 euro.