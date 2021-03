Il volantino Expert riserva una piacevole sorpresa per ogni consumatore in Italia, i prezzi sono decisamente più bassi delle dirette concorrenti del mercato, in questo modo si ha la possibilità di accedere a prodotti di fascia alta, senza dover spendere cifre troppo elevate.

Con la campagna promozionale resa disponibile in questo periodo, e valida fino al 21 marzo 2021, ognuno di noi si ritrova ad avere la possibilità di accedere a tantissimi sconti anche online sul sito ufficiale. Tutti i prezzi sono validi e fruibili anche dal divano di casa, ricordando ad ogni modo che la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi a pagamento, salvo indicazione differente. Il Tasso Zero, invece, è presente per ogni ordine di spesa superiore ai 199 euro, previa approvazione da parte della finanziaria.

Expert: quanti sconti per tutti gli utenti

Con il volantino Expert gli utenti possono avvicinarsi ai migliori top di gamma del momento, come ad esempio il Samsung Galaxy Note 20, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che promette prestazioni davvero notevoli sotto ogni punto di vista, ad un prezzo che si aggira attorno ai 699 euro (con 128GB di memoria integrata).

Non mancano chiaramente soluzioni più economiche, ugualmente interessanti, quali possono essere Oppo A53, ma anche Xiaomi Redmi 9T, Redmi 9C, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Mi 10T Lite o Samsung Galaxy A20s, tutti con prezzi che non superano in nessun modo i 300 euro.