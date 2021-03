You, serie Netflix che ha debuttato nel 2018, è diventata in breve tempo una delle più chiacchierate sui social. Viene trattata una tematica scomoda e purtroppo attuale, ovvero quella dello stalking.

Il protagonista, Joe Goldberg, si innamora perdutamente di una sua cliente, ma l’infatuazione lascia brevemente spazio a un’infatuazione ossessiva. Ecco quello che sappiamo sui nuovi episodi della prossima stagione.

You su Netflix: tutto sulla nuova stagione della serie TV

Le prime due stagioni presentano un arco narrativo ben distinto, ma con la stessa tematica di fondo. Nella seconda Joe si trasferisce da New York a Los Angeles, ma si innamora di una chef di nome Love Quinn.

Il finale ha lasciato i fan con il fiato sospeso, in attesa di capire come sarebbe proseguita la serie. Di sicuro anche i nuovi episodi regaleranno tante emozioni.

La terza stagione dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell’anno e si baserà sul romanzo di Caroline Kepnes, in uscita il 6 aprile. Sarà composta da 10 episodi e, a detta degli sceneggiatori, regalerà tante sorprese e colpi di scena.

Se non volete incappare in spoiler, dunque, il nostro consiglio rimane quello di rimandare la lettura del libro e attendere direttamente l’uscita degli episodi sulla piattaforma. Se invece non avete ancora visto le prime due stagioni, questo è il momento ideale per farlo.

Le riprese della terza stagione, inoltre, hanno richiesto costi ingenti. Lo stato della California ha infatti messo a disposizione della produzione oltre 7 milioni di dollari di tax credit.

Nel cast rivedremo i personaggi delle prime due stagioni e tante new entry provenienti da serie differenti come Shalita Grant di NCIS: New Orleans, Scott Speedman di Animal Kingdom,Travis Van Winkle di The Last Ship e Dylan Arnold di Nashville.