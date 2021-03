La lavorazione della terza stagione della serie TV YOU sta procedendo con maggiore intensità giorno dopo giorno. Ciò che abbiamo appena detto non è di certo una novità, essendo che lo stato della California aveva stanziato per la produzione ben 7 milioni di dollari di tax credit per far sì che la season 3 venisse realizzata nella miglior maniera possibile.

La produttrice della serie TV, Sera Gamble, aveva annunciato un probabile rinnovo al Cosmopolitan UK, dicendo che il futuro della serie era in mano alla volontà degli spettatori stessi. Ci ha tenuto inoltre ad aggiungere qualcosa in merito: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

Netflix entro la fine del 2021. Scopriamo di seguito più dettagli concernenti trama e cast. Quindi, sembra che la fiction dovrebbe ritornare sulla piattaforma statunitense1. Scopriamo di seguito più dettagli concernenti trama e cast.

YOU: trama e cast della serie TV che sta per ritornare

La terza season di YOU si baserà su un libro inedito, in uscita il 6 aprile 2021, di Caroline Kepnes. Il titolo del libro è You Love Me, e la produttrice della serie ha annunciato anche la presenza di nuovi 10 episodi originali con tantissimi colpi di scena. Per saperne di più sulla trama dovremo leggere il libro della Kepnes, ma noi vi consigliamo di non farlo, al fine di godere a pieno della visione della fiction.

Sicuramente in YOU 3 rivedremo questi personaggi nei loro rispettivi ruoli: Penn Badgley (Joe Goldberg), Elizabeth Lail (Guinevere Beck), Victoria Pedretti (Love Quinn), Luca Padovan (Paco), Zach Cherry (Russel), Shay Mitchell (Peach Salinger), Ambyr Childers (Candace Stone), Jenna Ortega (Ellie Alves), James Scully (Forty Quinn) e Carmela Zumbado (Delilah Alves).