A dicembre, Motorola ha condiviso un elenco di dispositivi programmati per ricevere l’aggiornamento ad Android 11 nel 2021. Finora, la società ha implementato solo un aggiornamento stabile di Android 11 per Moto G Pro, con altri dispositivi ancora in attesa del loro turno.

A quanto pare, sembra che l’attesa sia finalmente giunta al termine per i possessori di Moto G8 e Moto G8 Power; la società di proprietà di Lenovo ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento stabile di Android 11 su questi dispositivi dopo aver condotto diversi test negli ultimi tre mesi. I possessori di Moto G8 e Moto G8 Power in Colombia hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 11.

Moto G8 e G8 Power: controllate la disponibilitá degli aggiornamenti

L’aggiornamento include la versione software RPE31.Q4U-47-35 e include anche le patch di sicurezza di febbraio 2021. Il nuovo software offrirà agli utenti tutti i miglioramenti e le funzionalità più recenti introdotti in Android 11, comprese le notifiche di conversazione, le bolle di chat, l’autorizzazione una tantum per il microfono e la posizione, i controlli del dispositivo intelligente, un registratore dello schermo integrato e molto altro ancora.

Al momento, l’aggiornamento stabile di Android 11 è limitato agli utenti Moto G8 e G8 Power residenti in Colombia. Tuttavia, prevediamo che l’aggiornamento raggiungerà più regioni nelle prossime settimane. Moto G8 e G8 Power sono praticamente identici in termini di hardware interno. Entrambi i dispositivi sono dotati di un display LCD da 6,4 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 665, una configurazione a tripla fotocamera con uno snapper principale da 16 MP e 4 GB di RAM con 64 GB di memoria interna.

Tuttavia, i dispositivi differiscono in termini di capacità della batteria e fotocamera frontale: il Moto G8 Power ha una batteria più grande da 5.000 mAh e una fotocamera frontale da 16 MP, mentre il Moto G8 ha una batteria da 4.000 mAh e uno snapper frontale da 8 MP. Entrambi gli smartphone sono già stati sostituiti da Moto G9 e Moto 9 Power, che devono ancora vedere un aggiornamento di Android 11.