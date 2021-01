Tanti nuovi smartphone sono previsti per il nuovo anno e tra questi ce ne saranno diversi prodotti da Motorola. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi in rete rumors riguardo alle presunte specifiche tecniche e alcune immagini renders dei nuovi Moto G Power e Moto G Play in versione 2021.

Ecco come saranno i nuovi Moto G Power e Moto G Play 2021

Iniziamo parlando del nuovo Moto G Power 2021. Quest’ultimo si caratterizza come una versione leggermente meno prestante del fratello maggiore Moto G9 Power arrivato ufficialmente sul mercato un paio di mesi fa. Sotto alla scocca, ci sarà il processore Snapdragon 662 di casa Qualcomm con tagli di memoria da 3/32 GB e da 4/64 GB. Il design sarà invece composto da un display con un foro e da un comparto fotografico con tre sensori fotografici posti in una zona quadrata. Nello specifico, si parla di fotocamere rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel. La batteria, poi, dovrebbe essere da 4850 mAh.

Passiamo ora al Moto G Play 2021. Quest’ultimo si presenta come una versione per così dire “lite” dello scorso Moto E7 Play. Il processore, ad esempio, è il SoC Snapdragon 460 di Qualcomm, mentre come tagli di memoria abbiamo solo 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Il modulo fotografico è composto da una dual camera posteriore da 13+2 megapixel, mentre la batteria dovrebbe avere una capienza pari a 5000 mAh. Il design è simile sul retro a quello del fratello G Power, mentre sul retro ci sono delle differenze. Il display ospita infatti un piccolo notch a goccia centrale a forma di V.