E’ pronto al lancio uno dei dispositivi OnePlus più attesi di sempre. Il 23 marzo durante l’evento annunciato dall’azienda, che in tale occasione, rilascerà i suoi top di gamma della serie OnePlus 9, sarà svelato il primo OnePlus Watch.

OnePlus Watch finalmente pronto al lancio: l’azienda annuncerà il dispositivo il 23 marzo!

Il 23 marzo sarà una giornata ricca di novità. OnePlus ha già fissato e annunciato al suo pubblico l’evento nel quale procederà con la presentazione di nuovi smartphone e del suo primo smartwatch. In contemporanea anche Apple potrebbe avere intenzione di tenere un evento durante il quale annunciare alcuni nuovi device, tra i quali gli Apple AirTag e le nuove generazioni di iPad e iMac.

Se l’evento di Apple resta ancora un’ipotesi, quello di OnePlus è cosa certa. L’azienda ha già confermato la data lasciando intendere, inoltre, che tra i dispositivi in arrivo vi sarà il suo primo smartwatch.

OnePlus Watch è apparso in alcuni brevetti ma le sue funzionalità non sono ancora conosciute. Soltanto il design è stato svelato da un documento registrato dall’azienda contenente delle immagini che raffiguravano due smartwatch con quadrante di forma circolare con dei pulsanti presenti sul lato. L’unica differenza sostanziale tra i due device mostrati dalle foto presenti in presenti in brevetto riguarda il cinturino.

Tenendo conto delle informazioni fornite dai brevetti, quindi, OnePlus potrebbe rilasciare due differenti versioni del suo Watch. A breve, con l’evento previsto per il 23 marzo, l’azienda offrirà le risposte a tutti i dubbi e permetterà finalmente di conoscere il suo OnePlus Watch.