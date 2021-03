Nelle scorse settimane alcune voci hanno indicato il 16 marzo come possibile data di un evento organizzato da Apple per procedere con il lancio di alcuni nuovi dispositivi, tra i quali vi sarebbero stati i nuovi iPad e gli Apple AirTag. Alcune fonti abbastanza autorevoli, tra i quali Gurman di Bloomberg, hanno smentito la notizia e altre hanno anche proposto una nuova data nella quale dovrebbe tenersi l’evento in questione.

Apple: il colosso potrebbe organizzare l’evento di lancio alcuni nuovi dispositivi per il 23 marzo!

A comunicare la nuova data è un tweet condiviso da DuanRui, secondo il quale il 23 marzo Apple avrebbe intenzione di tenere un evento dedicato alla presentazione di alcuni nuovi dispositivi. Il lancio degli Apple AirTag, della nuova generazione di iPad e delle versioni aggiornate degli iMac, quindi, potrebbe non tenersi il 16 marzo ma la settimana successiva, in contemporanea all’evento organizzato da OnePlus che in questa occasione procederà con la presentazione dei suoi OnePlus 9.

La notizia riportata da DuanRui trova il sostegno di Prosser, che più volte ha avanzato ipotesi circa il periodo nel quale il colosso avrebbe potuto rilasciare i suoi Apple AirTag. Il dispositivo di localizzazione del colosso di Cupertino è atteso ormai da parecchi mesi ma le varie date indicate dal leaker non si sono mai rilevate esatte.

In sostanza, non vi sono ancora particolari certezze riguardo l’effettiva organizzazione di un evento da parte di Apple per il 23 marzo ma soltanto nei prossimi giorni avremo la conferma poiché qualora l’indiscrezione si rivelasse esatta il colosso potrebbe annunciare l’evento a breve.