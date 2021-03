Postepay: arriva l'ultima evoluzione della truffa phishing che inganna i più esperti

Da ormai troppo tempo gli utenti che usano online le loro carte di credito sanno di poter incorrere in determinati problemi. Questi, rappresentati dalle truffe che sembrano non indietreggiare mai, ormai sono diventati motivazione di paura e timore continuo, soprattutto per coloro che non risultano esperti nell’identificare un inganno.

Soprattutto gli utenti Postepay vengono spesso colpiti, vista la grande diffusione della celebre prepagata di Poste Italiane sul territorio. Da qualche tempo i tentativi di phishing hanno accelerato la loro diffusione, coinvolgendo anche coloro che credevano di sapere come riconoscere una truffa. L’obiettivo è come sempre quello di rubare le credenziali di accesso ai conti correnti per poi svuotarli in poco tempo.

Postepay: arriva la nuova truffa phishing che inganna gli utenti

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO