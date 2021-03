In queste settimane si sente parlare spesso di BITCOIN e del loro valore sempre crescente. La criptovaluta infatti sta diventando sempre più ricercata dagli investitori per guadagnare nel breve termine.

Con un valore di circa 48.000 euro per 1 Bitcoin (nel momento in cui si scrive), molti utenti sono attratti e al tempo stesso spaventati. Ecco quindi che i truffatori vogliono giocare con questi sentimenti contrastanti e provare ad ingannare gli sfortunati malcapitati.

La nuova email di phishing che sta raggiungendo le caselle di posta elettronica di molte persone punta proprio sulla promessa di facili guadagni. Un misterioso portafoglio online avvisa gli utenti che ci sono molti soldi pronti per il pagamento.

I BITCOIN sono al centro di una nuova truffa

Un nostro utente ci ha segnalato il seguente messaggio che riportiamo nella sua interezza. L’utente ci ha assicurato di non aver mai effettuato alcun tipo di operazione in Bitcoin e di non aver mai aperto portafogli online. Ecco il testo della email di phishing:

“AVVISO FINALE

Al momento sei sul punto di commettere un grave errore!

Questo non è uno scherzo. L’inazione oggi potrebbe essere l’errore più grande che tu possa mai commettere perché coinvolge il tuo saldo di €36.614 in Bitcoin



Your account holds:

(1X) €36,614.00

lasciaci spiegare cosa devi fare SUBITO…“

Come si può notare subito, il testo è scritto in parte in italiano e in parte in inglese. Un servizio di wallet per Bitcoin online serio non avrebbe mai lasciato parti del testo non tradotte. Inoltre tutto il messaggio è scritto in modo tale da portare l’utente a cliccare sul link presente nel testo ma che noi abbiamo rimosso.

Il nostro consiglio, come sempre, è quello di cancellare il messaggio e non fare caso alle promesse di guadagno.