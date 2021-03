In queste ore LG ha confermato il calendario degli aggiornamenti ad Android 11 per i propri device. Le informazioni si riferiscono ai modelli Europei quindi interessano direttamente i device venduti e commercializzati anche in Italia.

Lo stesso produttore coreano ha rilasciato il calendario ufficiale del roll-out per i vari device con le tempistiche previste. In particolare, i modelli ad essere coinvolti in questa fase saranno gli LG VELVET sia nella variante 4G che 5G, G8X e G8S, Wing ed infine i K52 e K42. Per tutti questi device Android 11 è in fase di test ma sembra che per alcuni ci si stia avvicinando alle battute finali.

Infatti, proprio per LG VELVET 5G il rilascio del nuovo sistema operativo Android è previsto per aprile 2021. Il secondo device ad aggiornarsi invece sarà G8X con il rilascio previsto nel secondo trimestre, quindi entro giugno. A partire da luglio in poi si aggiorneranno il VELVET 4G e G8S mentre il major update per WING, K52 e K42 è atteso nell’ultimo trimestre dell’anno.

LG conferma che tanti device riceveranno Android 11

LG quindi vuole aggiornare entro l’anno tutti i propri device attualmente in commercio. Ricordiamo che il produttore ha già aggiornato il V60 ThinQ 5G e sta conducendo i test su Android 11 ormai da qualche mese. Le prime beta risalgono ormai a dicembre per gli utenti coreani in possesso di un VELVET 5G.

Di seguito riportiamo tutte le tempistiche ufficiali per i vari modelli che saranno aggiornati da LG: