Tesla sta lanciando la propria piattaforma social nel tentativo di incitare i fan a raccogliere fondi e partecipare attivamente alle campagne politiche.

Engage Tesla sostituirà i famosissimi Forum Tesla, dove proprietari e appassionati di auto elettriche si riuniscono attualmente per discutere di problemi e altri argomenti relativi alla casa automobilistica più nota del mondo. I forum di Tesla saranno disponibili solo fino al 15 marzo, impedendo a chiunque di pubblicare nuovi thread o commenti. La nuova piattaforma social riunisce gli Owners Club di Tesla. Inoltre, non consentirà ai membri di pubblicare thread. Infatti, gli utenti saranno limitati a commentare i post creati dalla società stessa.

“L’obiettivo è creare una base digitale per tutto il nostro lavoro e rendere più facile per i membri della comunità imparare cosa è più importante per noi. Potranno inoltre intraprendere azioni significative (come le raccolte fondi) e rimanere aggiornati”. Questo quanto afferma la pagina di benvenuto di Engage. Una campagna in corso incoraggia i membri con sede in Nebraska a contattare i loro senatori e impegnarsi a sostenere la legislazione che consentirebbe a Tesla di aprire le proprie sedi e centri di assistenza nello Stato.

Tesla: nuova piattaforma in arrivo, la fine di un’era per i forum dell’azienda

Un altro incarico riguarda l’organizzazione di raccolte fondi per le comunità del Texas colpite dalla recente tempesta invernale. Inclusi aiuti per banche alimentari, rifugi per senzatetto e enti di beneficenza per il salvataggio di animali domestici. I proprietari di Tesla hanno già utilizzato forum online per raccogliere fondi senza il coinvolgimento diretto del gigante automobilistico. Il Tesla Owners Club of Silicon Valley ha recentemente raccolto più di 10.000 dollari.

Il passaggio a una nuova piattaforma con una maggiore supervisione aziendale ha sconvolto alcuni membri del forum. Engage Tesla controllerà le discussioni e impedirà che vengano sollevati problemi reali. “Per favore, non sbarazzarti dei forum”, scrive un utente sotto il post introduttivo della piattaforma. “Questo non è un degno sostituto. I forum hanno portato a discussioni valide per aiutare altri proprietari di veicoli Tesla con i loro problemi”.