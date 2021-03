Sono in molti a considerarlo uno dei migliori attori in circolazione e la sua incredibile performance nei panni di Walter White in Breaking Bad lo ha dimostrato ampiamente.

La lenta ma inesorabile metamorfosi del professore di chimica in Heisenberg rappresenta uno dei percorsi narrativi meglio narrati degli ultimi anni. Adesso, Bryan Cranston è tornato alla ribalta con una nuova serie: Your Honor. Ecco quello che sappiamo.

Your Honor: il ritorno in grande stile di Bryan Cranston in TV

Lo show, arrivato in Italia su SKY Atlantic a febbraio, racconta le vicissitudini di un rinomato giudice alle prese con la scomparsa della moglie e la difesa del figlio, Adam, immischiato in un brutto incidente.

Le cose si complicano ancor di più quando a intervenire è la mafia di New Orleans, creando una reazione a catena che porterà il giudice a prendere decisioni importanti e sofferte.

Il nome del suo protagonista è Michael Desiato, mentre nei panni del figlio c’è Hunter Doohan. A interpretare il boss della malavita che darà loro filo da torcere, invece, c’è Michael Stuhlbarg. Un nome, una garanzia.

La serie è composta da soli 10 episodi e al momento non si parla di una seconda stagione. Il finale è già andato in onda in America, mentre in Italia sarà trasmesso a breve. Oltre che su SKY Atlantic, è possibile vederla in streaming e on demand su NOW TV.

Cranston ha nesso nuovamente d’accordo tutti grazie a una nomination ai Golden Globe di quest’anno per la sua interpretazione. Un attore versatile, che riesce a spaziare in mille ruoli differenti.

E pensare che prima di “esplodere” con Breaking Bad, i fan lo avevano conosciuto per la sii-com “Malcolm In The Middle”, divenuta in breve tempo un cult generazionale.