Dopo il grande successo nei panni di Walter White/Heinseberg in Breaking Bad, Bryan Cranston torna sotto i riflettori con Your Honor, serie legal/thriller ricca di colpi di scena.

Nello show il mitico attore interpreta Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans che, a seguito della scomparsa della moglie, deve fare di tutto per proteggere il figlio, Adam.

Bryan Cranston torna in TV con la serie Your Honor

A complicare le cose c’è la presenza della mafia locale che intralcerà in ogni modo le azioni di Michael, portandolo in una spirale di dramma morale che i fan di Breaking Bad conoscono molto bene.

A vestire i panni del figlio c’è Hunter Doohan, mentre in quelli del capo della mafia, Jimmy Baxter, c’è Michael Stuhlbarg. Un cast molto ricco, che ha messo d’accordo critica e pubblico.

L’interpretazione di Cranston gli è valsa una nomination ai Golden Globe di quest’anno, segno che l’attore ha ancora tante cartucce da sparare.

Your Honor è una serie americana prodotta per il network americano Showtime e diretta da Peter Moffat, noto per la serie Criminal Justice. In Italia è stata trasmessa su Sky Atlantic a partire dal 24 febbraio scorso.

Tutto su Your Honor, la nuova serie con protagonista Bryan Cranston

Lo show è ovviamente disponibile anche in streaming e on demand su NOW TV. Se non lo avete ancora fatto, in attesa del finale, questo è il momento giusto per recuperarla.

I fan di Breaking Bad speravano in un ritorno in grande stile di Bryan Cranston e finalmente hanno visto i propri desideri avverarsi con Your Honor.

Corruzione, diseguaglianza, forti scelte morali, adrenalina. Tutto questo e molto altro viene condensato in una miniserie tra le più grandi rivelazioni del nuovo anno.

Al momento non ci sono piani per una seconda stagione dunque l’arco narrativo si concluderà dopo 10 episodi.