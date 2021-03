Il recente aumento della popolarità di Clubhouse mostra che le interazioni vocali sono il futuro del social networking. Clubhouse è attualmente limitato a iOS e puoi accedervi solo se un altro utente ti invita. Vedendola come un’opportunitá, i giganti dei social media tra cui Facebook e Twitter stanno lavorando ai propri ‘social audio’ per i loro utenti.

Mentre Twitter Spaces è già in fase di test, abbiamo appreso che anche Facebook sta lavorando per portare le ‘stanze audio’ sull’app di Instagram. Oltre alle sale audio, Instagram sta anche lavorando per abilitare la crittografia end-to-end (E2EE) nelle chat.

Instagram potrebbe rilasciare la funzione tra qualche settimana

Instagram Live è un mezzo popolare per i creatori che permette loro di interagire con i loro follower. In aggiunta a ciò, Instagram ha recentemente implementato Live Rooms, consentendo a chiunque utilizzi le dirette di aggiungere fino a tre utenti in più. In linea con questo, Instagram sembra anche lavorare su stanze audio in cui un host può aggiungere un gruppo di altri utenti durante la sessione audio dal vivo.

Un ricercatore, Alessandro Paluzzi, ha scoperto alcune funzioni ed ha condiviso gli screenshot della funzione Instagram in fase di sviluppo sul proprio account Twitter. In uno degli screenshot, si vede un’icona del microfono accanto alla normale icona della videocamera che di solito appare durante le sessioni video dal vivo. Paluzzi non ha condiviso alcun dettaglio sulla funzionalità, ma il posizionamento dell’icona del microfono proprio accanto all’icona della fotocamera suggerisce che Instagram potrebbe integrare questa nuova funzione.

L’intenzione di Facebook di clonare Clubhouse è stata segnalata per la prima volta il mese scorso. Nel suo annuncio di Live Rooms, Instagram ha anche confermato che sta “esplorando strumenti più interattivi come maggiori controlli per i moderatori e funzionalità audio che saranno disponibili nei prossimi mesi”.