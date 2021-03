Iliad: la Flash 100 è la miglior promo di sempre, 100GB in 5G a prezzo incredibile

Riuscire a dubitare ancora sulle capacità di un gestore come Iliad sarebbe veramente un record di ostinazione per chiunque. Gli utenti, anche quelli più scettici, ad oggi sono coscienti del fatto che questo gestore sia uno dei migliori di sempre.

Basta infatti valutare sia l’approccio iniziale che quello attuale. Iliad durante i suoi primi giorni aveva già dimostrato di avere a disposizione il meglio dal punto di vista dei contenuti delle offerte ma anche per quanto riguarda se il prezzo. Proprio i costi mensili delle promozioni sono rimasti uguali in questi tre anni, i quali hanno visto avvicendarsi tante nuove offerte telefoniche mobili. Durante questi giorni si sta parlando intensamente di una nuova soluzione, la quale era in attesa visto il lancio di altre promo.

Iliad: la Flash 100 stupisce tutti per i suoi contenuti ma anche per il prezzo

Nessuno si sarebbe aspettato che improvvisamente Iliad avrebbe lanciato una nuova offerta mobile. Stiamo parlando di una soluzione mai vista prima nel mondo della telefonia mobile, la quale in questo caso batte nettamente la concorrenza. Si tratta della Flash 100, promo già famosa in tutta Italia sia per quello che offre che per quello che regala.

Al suo interno sono disponibili infatti i migliori contenuti per un prezzo impressionante, il quale dura per sempre. Si tratta infatti di una promozione mobile che include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico da utilizzare per la navigazione. Questi potranno essere usati in 5G, connessione in regalo da parte di Iliad. Il prezzo mensile corrisponde a soli 9,99 € al mese per sempre.