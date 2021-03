Non passa di certo indifferente un gestore come Iliad, il quale ha modificato il modo di guardare la telefonia mobile da parte degli utenti italiani. Prima tutti erano estremamente coinvolti solo dei gestori più famosi, i quali ad oggi continuano a dare il meglio di loro. Da quando però è arrivato questo nuovo provider sul mercato della telefonia mobile, tutto è cambiato, visto che in fase di cambio gestore è sempre stato lui il più valutato di tutti.

Non a caso la motivazione sta proprio nei prezzi finali delle promozioni, le quali risultano inoltre piene di contenuti. Proprio questi sono i cavalli di battaglia di Iliad: la quantità e soprattutto la convenienza, entrambe caratteristiche che vanno a mescolarsi perfettamente con la qualità. Sul sito ufficiale poi ora è disponibile la migliore promozione dell’intero mercato della telefonia mobile, la quale però persisterà per circa 20 giorni.

Iliad: la Flash 100 sarà disponibile per soli 20 giorni con 100 giga e tutto senza limiti

Nessuno si sarebbe mai aspettato il lancio di una nuova promozione in casa Iliad. Proprio durante gli ultimi giorni è arrivata la nuovissima Flash 100, la quale già dal nome lascia intravedere i suoi contenuti. La prova in questione infatti risulta piena di qualsiasi caratteristica, visti i suoi 100 giga per navigare sul web ogni mese.

Inoltre l’azienda regala il 5G a tutti coloro che la sottoscriveranno, insieme a tutte le altre caratteristiche della promo. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori insieme agli SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo totale della promo è di soli 9,99 € al mese per sempre.